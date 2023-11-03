Петербуржцев приглашают оценить риск развития инсульта

26 и 27 октября прием будет вестись с 10:00 до 15:00, 28 октября – с 14:00 до 19:00.

В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом в Петербурге пройдет масштабная акция "Вместе остановим инсульт!". У поликлиники Первого медицинского университета (улица Льва Толстого, 6-8) ждут всех желающих оценить риск острого нарушения мозгового кровообращения. Так, 26 и 27 октября прием будет вестись с 10:00 до 15:00, 28 октября – с 14:00 до 19:00.

Все желающие смогут бесплатно без предварительной записи пройти оценку риска перенести инсульт, пройти экспресс-обследование, получить заключение о состоянии сердечно-сосудистой системы и индивидуальные советы по предотвращению и профилактике инсульта. Предварительная запись не требуется.

Крупнейшие стационары города, на базе которых развернуты Центры по лечению острых нарушений мозгового кровообращения, также будут осуществлять прием для проведения скринингового обследования. График проведения акции можно узнать по ссылке.

Фото: Piter.tv