Только четверть петербуржцев согласна работать со второй половинкой в одной компании

Людям приходится воспринимать близкого человека как коллегу и выстраивать жесткие границы, что дается непросто.

Согласно результатам недавнего исследования, большинство жителей Санкт-Петербурга скептически относятся к перспективе совместной работы с любимым человеком. Лишь 24% опрошенных выразили готовность оказаться в одном офисе со своим партнером. Магистр психологии и семейный терапевт Дмитрий Гаврилов в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом" объяснил причины такого отношения и рассказал о рисках смешения личной жизни и карьеры.

Эксперт отметил, что нежелание работать вместе чаще всего высказывают люди старше 35 лет. Молодежь же относится к этому иначе: зумеры часто гордятся тем, что являются коллегами своего партнера, особенно если они работают на равных должностях или ведут общий бизнес. Для старшего поколения основным испытанием становится необходимость соблюдения субординации.

Гаврилов подчеркнул, что присутствие пары в одном офисе провоцирует смещение ролей. Людям приходится воспринимать близкого человека как коллегу и выстраивать жесткие границы, что дается непросто. Особую опасность психолог видит в служебных романах между руководителем и подчиненным. По его словам, это может навредить работе: руководителю сложно критиковать любимого сотрудника, а тот, в свою очередь, может претендовать на особое отношение или оказаться недостаточно компетентным, что вызовет недовольство остального коллектива.

При этом специалист допустил, что благодаря совместной работе отношения могут стать крепче. Если партнеры не конкурируют друг с другом, а взаимно поддерживают профессиональный рост (помогают получить премию или подняться по карьерной лестнице), их союз только выигрывает. Однако даже в таких случаях паре приходится сталкиваться с предвзятым отношением окружающих.

Главным риском отсутствия четких границ психолог назвал ситуацию, когда одному из партнеров придется выбирать между семьей и карьерой. Без договоренностей дом превращается в место для рабочих совещаний, а офис – в площадку для семейных разборок. Например, попытка указать супругу на профессиональную ошибку мгновенно перерастает в личный конфликт.

В заключение Гаврилов добавил, что чувства возникают спонтанно, но жизнь и так полна стресса. Поэтому от самих партнеров зависит, сумеют ли они сохранить баланс между личными отношениями и профессиональными достижениями, работая под одной крышей.

Фото: Magnific (marymarkevich)