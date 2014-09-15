"Ригла" – постоянный лауреат Private Label Awards: 7 лет на страже качества собственных торговых марок

Постоянный лауреат Private Label Awards, "Ригла" уже 7 лет гарантирует качество, инновации и надежность своих СТМ для потребителей.

Этот триумф особенно значим, учитывая, что "Ригла" демонстрирует стабильно высокие результаты, начиная с 2019 года. Такой устойчивый успех свидетельствует о прочной репутации бренда и его непоколебимой приверженности высочайшим стандартам качества.

На протяжении последних семи лет аптека является неизменным участником и победителем этого значимого отраслевого мероприятия, которое по праву считается единственной премией в России, чествующей вклад в развитие контрактного производства и собственных торговых марок.

Масштаб конкурса в этом году был действительно впечатляющим: 54 компании сражались за первенство в 27 разнообразных номинациях. Авторитетное экспертное жюри, составленное из признанных специалистов в области ритейла, контроля качества и маркетинга, вынесло свой вердикт, высоко оценив представленную продукцию "Ригла". Линейка MeDiva одержала безоговорочную победу в категории "Лучший бренд СТМ в аптеке", а инновационная серия "Будь Здоров! Liposomal Vitamins" заняла почетное II место в сегменте "Витамины и БАДы". Эти выдающиеся результаты в очередной раз подтверждают лидирующие позиции "Ригла" в создании высококачественных и востребованных собственных торговых марок.

Генеральный директор АС "Ригла" Борис Попов подчеркнул важность полученных наград:

Мы искренне признательны экспертному совету за столь профессиональную оценку нашей работы по развитию СТМ. Это больше, чем просто награда – это реальное подтверждение правильности выбранной нами стратегической линии. Компания "Ригла" амбициозно нацелена на дальнейшее расширение ассортимента продукции под собственными брендами, охватывая все новые товарные категории и группы спроса в парафармацевтике. Мы неуклонно стремимся не только учитывать все актуальные рыночные тренды и соответствовать ожиданиям наших покупателей, но и активно внедрять передовые мировые разработки, при этом неизменно сохраняя эффективность и высочайшее качество как основополагающие принципы нашей деятельности.

Аптечная сеть не просто декларирует эти принципы, но и успешно воплощает их в жизнь. Компания радует своих клиентов широким ассортиментом продукции и активно участвует в инициативах, направленных на заботу об окружающей среде. Ярким примером такой деятельности стала программа по безопасной переработке упаковок из-под таблеток. Специальные контейнеры для сбора таких отходов были установлены в аптеках Москвы и Московской области, предлагая потребителям удобный способ ответственной утилизации. Кроме того, развитые онлайн-сервисы "Ригла" существенно упрощают процесс поиска и приобретения необходимых медикаментов, позволяя клиентам заказывать их, не выходя из дома, с опцией доставки на дом или самостоятельного получения в удобной аптеке.

Фото: unsplash (Madara)