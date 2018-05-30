Схватил леща: петербуржца задержали за незаконный вылов рыбы

Против рыбака возбудили уголовное дело

Транспортные полицейские пресекли незаконный вылов леща в акватории Финского залива, сообщила пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

В ходе рейда стражи порядка увидели 39-летнего местного жителя на моторной лодке, который ловил лещей запрещенным орудием. Лесковая сеть принесла нелегальному рыбаку 22 рыбины, ущерб от браконьерских действий составил 11 тысяч рублей.

Орудие лова, добытая рыба и лодка изъяты, возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Рыбаку может грозить до двух лет лишения свободы.

Тем временем, в Петербурге сожгли десять тысяч зараженных цветов.

Видео, фото: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте