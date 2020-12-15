На Яхтенной улице резня супругов закончилась смертью мужа

Сотрудники полиции установили, что погибший упал на нож, задев им сердце.

Накануне, 27 мая, в Приморском районе Петербурга конфликт произошел между мужем и женой. Супруги сначала громко скандалили, а потом накинулись друг на друга с ножами. Мужчина погиб от ранения, а его супруга попала в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции установили, что погибший упал на нож, задев им сердце. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Из квартиры изъяли следы пальцев рук, смывы вещества бурого цвета, биоматериалы, предсмертную записку, гаджеты и ножи.

Ранее на Piter.tv: в Петергофе полицейские задержали охранника, который отправлял девочкам сообщения интимного характера.

Фото: Piter.tv