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На Яхтенной улице резня супругов закончилась смертью мужа
Сегодня, 14:29
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На Яхтенной улице резня супругов закончилась смертью мужа

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Сотрудники полиции установили, что погибший упал на нож, задев им сердце.

Накануне, 27 мая,  в Приморском районе Петербурга конфликт произошел между мужем и женой. Супруги сначала громко скандалили, а потом накинулись друг на друга с ножами. Мужчина погиб от ранения, а его супруга попала в больницу в тяжелом состоянии. 

Сотрудники полиции установили, что погибший упал на нож, задев им сердце. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Из квартиры изъяли следы пальцев рук, смывы вещества бурого цвета, биоматериалы, предсмертную записку, гаджеты и ножи.

Ранее на Piter.tv: в Петергофе полицейские задержали охранника, который отправлял девочкам сообщения интимного характера.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, полиция, скандал в семье, скорая, умер муж, упал на нож, яхтенная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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