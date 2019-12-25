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Резкое похолодание придет в Петербург 10 ноября
Сегодня, 10:17
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Резкое похолодание придет в Петербург 10 ноября

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Дневная максимальная температура в воскресенье составит в районе +2…+4 градусов.

В воскресенье, 10 ноября, в Петербурге резко похолодает, рассказал синоптик Александр Колесов. 

Так, после очень теплых дней 8 и 9 ноября с максимальной температурой до +8…+9 градусов, в последний день недели ожидается похолодание. Уже к утру столбики термометров покажут в Северной столице 0 градусов. 

Говоря о теплой погоде на этой неделе, постоянно упоминал, что понижение будет в воскресенье. В первой половине недели казалось, что это понижение будет плавным, а уже более заметным в начале недели.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Дневная максимальная температура в воскресенье составит в районе +2…+4 градусов. В дальнейшем характер погоды в регионе сохранится. Осадков до середины недели будет мало, поскольку синоптическую ситуацию все еще определяет антициклон. 

Фото: unsplash 

Теги: александр колесов, похолодание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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