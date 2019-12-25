Метро в Петербурге перейдёт на "летний" график 1 июня

Традиционно в летний сезон пассажиропоток в метрополитене уменьшается/

Метро в Петербурге перейдёт на "летний" график работы в ночь на 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Традиционно в летний сезон пассажиропоток в метрополитене уменьшается, так как у школьников и студентов начинаются каникулы, а работники уходят в отпуска.

Чтобы оптимизировать перевозки размеры движения поездов на линиях метро вне часов пик снижаются, интервалы между поездами меняются совсем не значительно. Перед началом осени метрополитен увеличит интенсивность движения поездов.

Фото: Piter.tv