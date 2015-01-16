На Тихвинском вагоностроительном заводе вводится режим неполного рабочего времени

Специалисты Кадрового центра Тихвинского района готовятся предложить сотрудникам варианты дополнительной занятости.

Председатель комитета по труду и занятости Ленинградской области Юлия Косарева сообщила о мерах, которые предпримет регион в связи с переходом на режим неполного рабочего времени на Тихвинском вагоностроительном заводе (АО "ТВСЗ").

Комитет по труду и занятости населения держит под контролем процесс перехода АО "ТВСЗ" на режим неполного рабочего времени, будет следить за соблюдением законодательства и оказывать поддержку сотрудникам с поиском дополнительной работы на этот период. Юлия Косарева, председатель комитета по труду и занятости

Специалисты Кадрового центра Тихвинского района готовятся предложить сотрудникам варианты дополнительной занятости. Для получения бесплатных мер поддержки необходимо обратиться в Кадровый центр Тихвинского района по адресу: г.Тихвин, 5-ый микрорайон, 40 или по телефону: 8 (813) 675-26-60.

Фото: сайт АО "ТВСЗ"