На Литейном проспекте завершается реставрация здания библиотеки имени Лермонтова

Работы по восстановлению фасадов начались в 2022-2023 годах, тогда же был реализован первый этап реставрации, включавший возвращение фасадам первоначального облика согласно оригинальным чертежам архитектора Льва Вендрамини.

Завершается процесс восстановления особняка Урусова, расположенного на Литейном проспекте, 17-19, где вот уже почти 90 лет размещается библиотека имени Михаила Юрьевича Лермонтова.

Реставраторы завершили монтаж двух скульптурных изображений мальчиков-путти, выполненных из гипса, которые украшают фасад здания. Эти элементы давно нуждались в восстановлении, поскольку находились в плохом техническом состоянии. После тщательной реконструкции в специальных мастерских они возвращены на своё законное место, сохранив первоначальный замысел автора.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил важность сохранения культурного наследия и традиций, подчеркнув, что восстановление всех утраченных элементов декора дома Урусова – обязанность городских реставраторов. Установка остальных пар скульптур займет ещё некоторое время. Процесс требует аккуратности и точности, ведь статуи монтируются на специальный металлический каркас.

История особняка начинается в первой половине XIX столетия, когда каменное строение приобрёл князь Пётр Урусов. Позднее, в середине XIX века, усадьба перешла семье Мусиных-Пушкиных. Во времена Первой мировой войны здесь функционировал госпиталь для военнослужащих. Сегодня здание охраняется государством как памятник регионального значения.

Работы по восстановлению фасадов начались в 2022-2023 годах, тогда же был реализован первый этап реставрации, включавший возвращение фасадам первоначального облика согласно оригинальным чертежам архитектора Льва Вендрамини.

Продолжаются мероприятия по сохранению исторической застройки города. Планируется завершить ремонт 255 фасадов памятников архитектуры до 2030 года. Уже сейчас ведутся работы на 37 объектах, включая такие значимые сооружения, как Ново-Михайловский дворец и комплекс зданий Соляного городка.

Ранее мы сообщили о том, что Дом Рейхеля на Васильевском острове стал памятником регионального значения.

Скриншот: Яндекс Панорамы