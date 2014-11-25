Здание СПбГАСУ на 2-й Красноармейской улице отреставрируют

В советское время в доме планировали сделать выход со станции "Технологический институт".

Здание Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета на 2-й Красноармейской улице отреставрируют. Ордер на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция.

В советское время в доме планировали сделать выход со станции "Технологический институт", для этого его расселяли, а позднее планы изменились. Изначально второй зал не имел собственного выхода на поверхность, и пассажиры попадали на станцию через соседнюю. В 80-х годах возвели собственный эскалатор, сделав "Технологический институт" первым кросс-платформенным узлом в стране.

В настоящее время по адресу располагаются факультеты СПбГАСУ.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга