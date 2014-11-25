  1. Главная
Здание СПбГАСУ на 2-й Красноармейской улице отреставрируют
В советское время в доме планировали сделать выход со станции "Технологический институт".

Здание Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета на 2-й Красноармейской улице отреставрируют. Ордер на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

В советское время в доме планировали сделать выход со станции "Технологический институт", для этого его расселяли, а позднее планы изменились. Изначально второй зал не имел собственного выхода на поверхность, и пассажиры попадали на станцию через соседнюю. В 80-х годах возвели собственный эскалатор, сделав "Технологический институт" первым кросс-платформенным узлом в стране. 

В настоящее время по адресу располагаются факультеты СПбГАСУ. 

Ранее на Piter.TV: с Египетского моста сняли сфинксов для реставрации. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

