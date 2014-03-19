Здание "Первопечатника Ивана Федорова" на Звенигородской отреставрировали

Цвет выбран в соответствии с колерным бланком Петербурга.

После профилактики Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга здание "Первопечатника Ивана Федорова" на Звенигородской улице отреставрировали.

Отмечается, что дом принадлежит частному собственнику. Его построили примерно в 1880-х годах. В здании располагались гвоздильно-подковный и косный завод, типография, которой в 1930-х годах присвоили современное название.

Собственник здания содержал его плохо: инспекторы ГАТИ города фиксировали отслоение штукатурки, неравномерную покраску и незаконные кондиционеры на фасаде. К середине ноября дом полностью отреставрировали. Цвет выбран в соответствии с колерным бланком Петербурга, а барельеф с изображением первого русского книгопечатника сохранен.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге обсудили подходы к реставрации исторических зданий.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга