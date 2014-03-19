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Здание "Первопечатника Ивана Федорова" на Звенигородской отреставрировали
Сегодня, 14:35
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Здание "Первопечатника Ивана Федорова" на Звенигородской отреставрировали

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Цвет выбран в соответствии с колерным бланком Петербурга.

После профилактики Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга здание "Первопечатника Ивана Федорова" на Звенигородской улице отреставрировали.

Отмечается, что дом принадлежит частному собственнику. Его построили примерно в 1880-х годах. В здании располагались гвоздильно-подковный и косный завод, типография, которой в 1930-х годах присвоили современное название.

Собственник здания содержал его плохо: инспекторы ГАТИ города фиксировали отслоение штукатурки, неравномерную покраску и незаконные кондиционеры на фасаде. К середине ноября дом полностью отреставрировали. Цвет выбран в соответствии с колерным бланком Петербурга, а барельеф с изображением первого русского книгопечатника сохранен. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге обсудили подходы к реставрации исторических зданий. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, иван федоров, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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