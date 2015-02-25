В Санкт-Петербурге обсудили подходы к реставрации исторических зданий

Особое внимание на конференции уделили масштабному примеру в Петербурге — реставрации школы на Лермонтовском проспекте, где учился поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.

В Санкт-Петербурге прошла IV Конференция по сохранению объектов культурного наследия – памятников деревянной архитектуры. Специалисты в области градостроительства, архитектуры и реставрации обсудили ключевые вопросы по восстановлению исторических зданий, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии. В городе насчитывается около 300 памятников деревянного зодчества, при этом порядка 20 объектов требуют срочных мер по сохранению. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Одной из главных тем конференции стали механизмы привлечения инвестиций для реставрации. Представители власти и бизнеса обсудили поддержку от бюджета города, включая программу "Наследие Петербурга", которая помогает восстанавливать значимые объекты культурного наследия.

Особое внимание на конференции уделили масштабному примеру в Петербурге — реставрации школы на Лермонтовском проспекте, где учился поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Здание не только отреставрировали, сохранив его исторический облик, но и адаптировали под современные образовательные нужды, превратив в действующее учебное заведение. Это стало примером успешного сочетания сохранения культурного наследия и его дальнейшего использования для нужд города.

Также своими опытом реставрации поделились специалисты из других регионов России — Казани, Самары и Нижнего Новгорода. Они рассказали о создании школ реставрации, где обучают работе с деревянным декором, восстанавливая детали исторических домов, таких как наличники и фасады, с последующим их возвращением на объекты.

Видео: портал "Строительный Петербург"