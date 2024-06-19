На реставрацию здания Присутственных мест в Кронштадте выделили 12,4 млн рублей

Подрядчики займутся укладкой нового покрытия пола, восстановлением облицовки стен, монтажом перегородок из гипсокартона и оснащением помещений огнестойкими дверями.

Кронштадтской администрацией заключен договор стоимостью около 12,4 миллионов рублей на проведение реставрации старинного здания Присутственных мест XVIII века. Работы охватывают восстановление исторических интерьеров и обновление технических коммуникаций, указано на портале госзакупок.

Подрядчики займутся укладкой нового покрытия пола, восстановлением облицовки стен, монтажом перегородок из гипсокартона и оснащением помещений огнестойкими дверями. Важной частью проекта станет установка современных систем вентиляции, пожарной сигнализации, включая датчики дыма и систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях, а также внедрение видеоконтроля территории.

Здание Присутственных мест было возведено в первой половине восемнадцатого столетия архитекторами Эдуардом Анертом и Александром Брюлловым. Оно признано объектом архитектурного наследия общероссийского масштаба начиная с 2001 года.

Скриншот: Яндекс Панорамы