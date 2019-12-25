Капремонт Триумфальных пилонов на улице Коммуны завершается

Работы стартовали в июле, полностью их завершат до 15 декабря.

Капитальный ремонт памятника, который установлен на улице Коммуны в честь защитников Ленинграда в Великой Отечественной войне, завершается. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга.

Работы стартовали в июле, их завершат до 15 декабря. В ходе ремонта все элементы пилонов были полностью демонтированы, включая гранитную облицовку. Каждого из них отреставрировали в мастерской.

Ранее стало известно о том, что на пилоны вернулись звезды. Их очистили и покрыли патиной для придания объема.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга