  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К августу 2026 года отреставрируют здания Смоленской соединенной земской школы
Сегодня, 9:45
116
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

К августу 2026 года отреставрируют здания Смоленской соединенной земской школы

0 0

В здании разместили два училища – мужское и женское.

Здания Смоленской соединенной земской школы на проспекте Обуховской Обороны, 85/2, отреставрируют до августа следующего года. Ордер на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. 

На окраинах города на рубеже XIX-XX веков остро не хватало образовательных учреждений. Социальную миссию взяло на себя Смоленское земство. В здании разместили два училища – мужское и женское. 

В настоящее время дома принадлежат Университету культуры и искусств. 

Ранее на Piter.TV: Первый Министерский дом отреставрируют в Петергофе до апреля 2026 года. Там располагались апартаменты для высокопоставленных министров и сановников, которые приезжали ко двору императора Николая I. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии