К августу 2026 года отреставрируют здания Смоленской соединенной земской школы

Здания Смоленской соединенной земской школы на проспекте Обуховской Обороны, 85/2, отреставрируют до августа следующего года. Ордер на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

На окраинах города на рубеже XIX-XX веков остро не хватало образовательных учреждений. Социальную миссию взяло на себя Смоленское земство. В здании разместили два училища – мужское и женское.

В настоящее время дома принадлежат Университету культуры и искусств.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга