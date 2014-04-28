  1. Главная
Внешняя реставрация Михайловского Манежа завершена в Петербурге
Сегодня, 15:51
Здание до 1917 года было главным манежем войск гвардии и городского гарнизона.

В Петербурге завершена внешняя реставрация Михайловского Манежа, который является федеральным объектом культурного наследия. Здание до 1917 года было главным манежем войск гвардии и городского гарнизона, сейчас там занимаются спортсмены Академии легкой атлетики, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский 16 декабря. 

В частности, отреставрированы лицевые фасады, парадные входные двери и старинные фонари. Работы обошлись петербургскому бюджету в 168,5 млн рублей. 

Ранее на Piter.TV: власти Петербурга ведут реставрацию храмов и фасадов домов. В частности, на Невском проспекте обновляют крыши зданий, в начале следующего года после реставрации откроется концертный зал Театра имени Шаляпина. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: михайловский манеж, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

