Внешняя реставрация Михайловского Манежа завершена в Петербурге

Здание до 1917 года было главным манежем войск гвардии и городского гарнизона.

В Петербурге завершена внешняя реставрация Михайловского Манежа, который является федеральным объектом культурного наследия. Здание до 1917 года было главным манежем войск гвардии и городского гарнизона, сейчас там занимаются спортсмены Академии легкой атлетики, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский 16 декабря.

В частности, отреставрированы лицевые фасады, парадные входные двери и старинные фонари. Работы обошлись петербургскому бюджету в 168,5 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: власти Петербурга ведут реставрацию храмов и фасадов домов. В частности, на Невском проспекте обновляют крыши зданий, в начале следующего года после реставрации откроется концертный зал Театра имени Шаляпина.

Фото: Telegram / Пиотровский Online