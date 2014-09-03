Власти Петербурга ведут реставрацию храмов и фасадов домов

Петербург превращается в огромную строительную площадку.

В Петербурге продолжаются работы по сохранению исторического наследия и развитию культурной сферы. Власти города уделяют особое внимание реставрации храмов, памятников архитектуры и культурных объектов.

На Невском проспекте ведется обновление фасадов и крыш зданий. В начале следующего года после реставрации откроется новый концертный зал Театра имени Шаляпина.

В 2025 году в городе был открыт Центр современного искусства имени Курехина. Кроме того, Петербургу вернули историческую киностудию "Ленфильм", что позволяет развивать кинематографическую деятельность в Северной столице.

Реставрационные работы ведутся с учетом сохранения архитектурного и исторического облика зданий, а также с целью повышения доступности культурных объектов для жителей и туристов.

Ранее сообщалось, что с фасадов Кунсткамеры уберут строительные леса 20 декабря.

Фото: Piter.TV