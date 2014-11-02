  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С фасадов Кунсткамеры уберут строительные леса 20 декабря
Сегодня, 8:17
29
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

С фасадов Кунсткамеры уберут строительные леса 20 декабря

0 0

После завершения реконструкции пространство будет использовано для размещения новой экспозиции и кинозала.

Директор Кунсткамеры Андрей Головнёв объявил, что в 2026 году начнется масштабная реконструкция здания в Таможенном переулке.  Ремонт этого корпуса начался еще в XX веке, однако строительные работы были приостановлены, оставив третий этаж незавершённым, уточнил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

После завершения реконструкции пространство будет использовано для размещения новой экспозиции и кинозала, предназначенного для возрождения фестиваля антропологических фильмов. 

Согласно проекту, сроки реализации работ составят около двух лет. В течение этого периода сотрудники разработают концепции 13 новых выставочных проектов, которые станут базой для последующих мероприятий музея.

Ранее мы сообщили о том, что картину Рембрандта "Жертвоприношение Авраама" представят в Эрмитаже.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: кунсткамерв, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии