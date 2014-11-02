С фасадов Кунсткамеры уберут строительные леса 20 декабря

После завершения реконструкции пространство будет использовано для размещения новой экспозиции и кинозала.

Директор Кунсткамеры Андрей Головнёв объявил, что в 2026 году начнется масштабная реконструкция здания в Таможенном переулке. Ремонт этого корпуса начался еще в XX веке, однако строительные работы были приостановлены, оставив третий этаж незавершённым, уточнил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

После завершения реконструкции пространство будет использовано для размещения новой экспозиции и кинозала, предназначенного для возрождения фестиваля антропологических фильмов.

Согласно проекту, сроки реализации работ составят около двух лет. В течение этого периода сотрудники разработают концепции 13 новых выставочных проектов, которые станут базой для последующих мероприятий музея.

Фото: Telegram / Пиотровский Online