В Петербурге отреставрируют здания "Ленфильма"

В эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78" губернатор Александр Беглов заявил о том, что в истории "Ленфильма" начинается новая глава. Напомним, киностудию передали в собственность города.

Как сообщили в Смольном, на "Ленфильме" снимали "Чапаева", "Небесный тихоход", "Золушку", "Петра I", "Гамлета", "Собачье сердце", "Блокаду" и другие, в общей сложности – свыше 1,5 тыс. фильмов, и все они входят в золотой фонд отечественного кино. Глава Северной столицы отметил, что важно сохранить и приумножить традиции студии. Планируется привлекать молодых режиссеров и создавать фильмы о стране и ее героях.

Сейчас готовят план развития: состоится модернизация выставочного центра и кинотеатра, предусмотрены ремонт и реставрация исторических зданий.

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"