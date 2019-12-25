  1. Главная
Киностудию "Ленфильм" передадут в собственность Петербурга
Сегодня, 10:37
Работу "Ленфильма" сосредоточат на создании патриотического и исторического кино.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу ветеранов Петербурга по передаче киностудии "Ленфильм" в собственность Северной столицы. Соответствующе предложение в адрес главы государства передали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном. 

Работу "Ленфильма" сосредоточат на создании патриотического и исторического кино, фильмы планируют посвящать героям былых времен и участникам СВО. 

В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопроекты. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что с имущества киностудии "Ленфильм" снят арест. 

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"

