Киностудию "Ленфильм" передадут в собственность Петербурга

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу ветеранов Петербурга по передаче киностудии "Ленфильм" в собственность Северной столицы. Соответствующе предложение в адрес главы государства передали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Работу "Ленфильма" сосредоточат на создании патриотического и исторического кино, фильмы планируют посвящать героям былых времен и участникам СВО.

В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопроекты. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что с имущества киностудии "Ленфильм" снят арест.

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"