На улице Пестеля отреставрируют фонтан в результате мирового соглашения между "Водоканалом" и КГИОП

Фонтан, расположенный по адресу: улица Пестеля, 11, вскоре отреставрируют. Стоит напомнить, что памятник является объектом культурного наследия регионального масштаба. Его композиция представлена барельефом с мемориальной табличкой, установленной на боковой стороне указанного дома, дополненной скульптурной конструкцией с мраморной чашей, расположившейся на возвышении. Специалисты КГИОП поделились в беседе с "Петербургским дневником" информацией о состоянии мемориального комплекса: само основание стены сохранилось достаточно хорошо, тогда как сам источник нуждается в восстановлении.

Чаша, пьедестал и постамент загрязнены, поверхность чаши имеет глубокие трещины и незначительные повреждения, аналогичные признаки наблюдаются и на пьедестале. Кроме того, каменная лестница и элементы декоративного ограждения страдают от множественных повреждений различной тяжести. Мониторингом состояния фонтана занимается государственное учреждение "Водоканал Санкт-Петербурга", в то время как ответственность за содержание мемориальной стены лежит на собственниках жилых помещений дома.

Судебное урегулирование конфликта между КГИОП и "Водоканалом" привело к заключению мирового соглашения, утверждённого Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 30 сентября текущего года. Предприятие обязано провести реставрацию элементов объекта культурного наследия в течение трех лет с момента заключения соглашения.

Подтверждая официальную информацию, представитель "Водоканала" уточнил, что предстоит восстановить конструкцию фонтана, состоящую из чаши, пьедестала, постамента и основания с элементами лестницы и декорирования. Эта работа охватывает разработку проекта реставрации и последующее осуществление реставрации, рассчитанное на период в 36 месяцев с момента утверждения судебного решения. Завершение работ ожидается к октябрю 2028 года.

Памятник представляет собой барельеф, установленный на торце дома № 11 по ул. Пестеля. Композиция состоит из стены, разделённой пилястрами на три части, центральная из которых содержит барельеф и мемориальную доску. Надпись гласит: "Слава великому советскому народу! Доска воздвигнута в честь героической обороны полуострова Ханко (22 июня – 2 декабря 1941 г.) в Великой Отечественной войне 1941–-1945 г. Слава героическим защитникам полуострова Ханко!" Барельеф расположен выше доски и изображает герб с морской тематикой и знаменами.

