Специалисты отреставрируют фасад и ограду особняка Бранта в Петроградском районе

Этот архитектурный памятник, выполненный в стиле модерн, изначально являлся собственностью знаменитой прима-балерины Матильды Кшесинской и крупного предпринимателя Василия Бранта.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала разрешение на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия — "Особняка Бранта В.Э." на улице Куйбышева. Специалисты займутся восстановлением фасада и внешнего ограждения сооружения, уточняет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на сообщение инспекции.

Этот архитектурный памятник, выполненный в стиле модерн, изначально являлся собственностью знаменитой прима-балерины Матильды Кшесинской и крупного предпринимателя Василия Бранта. Впоследствии, после Октябрьской революции 1917 года, дом превратился в главную резиденцию руководства партии большевиков и оказался свидетелем важнейших исторических событий. Один из его знаменитых балконов служил трибуной для выступлений Владимира Ленина.

В последующие десятилетия здание служило разным целям: в 1930-е годы там располагался медицинский институт, занимающийся заболеваниями пищеварительной системы. Позже, в декабре 1955 года, особняк перешел в ведение Музея революции, переименованного впоследствии в Музей политической истории России в 1991 году.

Ранее мы сообщили о том, что на Невском проспекте рестораны уступили место сувенирным магазинам.

Фото: ГАТИ Петербурга