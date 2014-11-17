Реставрация двух полотен Угрюмова началась в Русском музее

Картины "Взятие Казани" и "Призвание Михаила Романова на царство" будут восстанавливать в течение двух лет.

В Русском музее стартовали работы по комплексной реставрации двух монументальных полотен Григория Угрюмова, созданных в 1799 году. Как сообщает портал "Культура Петербурга", картины "Взятие Казани 2 октября 1552 года" и "Призвание Михаила Фёдоровича Романова на царство 14 марта 1613 года" требуют срочного вмешательства реставраторов.

За более чем 200 лет экспонирования на произведениях искусства образовались многочисленные повреждения: жесткие изломы, прорывы холста, утраты красочного слоя. Желтый потемневший лак и позднейшие записи скрывают оригинальный колорит работ. Реставрация каждого полотна займет около года. Посетители корпуса Бенуа смогут наблюдать за процессом в зале открытой реставрации.

Параллельно стартовала образовательная программа "Превентивная консервация и реставрация музейных предметов", в рамках которой студенты будут участвовать в восстановлении картин под руководством опытных реставраторов. Первые занятия начались 7 октября в реставрационных мастерских музея. После завершения работ отреставрированные полотна будут выставлены в Михайловском замке.

Фото: Telegram / Русский музей