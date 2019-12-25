  1. Главная
На Невском проспекте досрочно отреставрировали дом Гансена
Сегодня, 10:20
На Невском проспекте досрочно отреставрировали дом Гансена

Ордер ГАТИ действует до следующего года.

Дом Гансена, расположенный на углу Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта, отреставрировали досрочно. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Частная организация установила строительные леса, однако уже в июле неизвестные злоумышленники сломали конструкции. Арендатор воспринял работы как предлог для выселения, при этом собственники отеля отрицали причастность к разбору лесов. В итоге был достигнут консенсус. 

Ордер ГАТИ действует до следующего года, но леса уже разобраны и вывезены. 

Ранее на Piter.TV: перед судом ответит владелец исторического здания в Петергофе, который проигнорировал обязательную реставрацию. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

