На Невском проспекте досрочно отреставрировали дом Гансена

Дом Гансена, расположенный на углу Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта, отреставрировали досрочно. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Частная организация установила строительные леса, однако уже в июле неизвестные злоумышленники сломали конструкции. Арендатор воспринял работы как предлог для выселения, при этом собственники отеля отрицали причастность к разбору лесов. В итоге был достигнут консенсус.

Ордер ГАТИ действует до следующего года, но леса уже разобраны и вывезены.

