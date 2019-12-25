Кордегардию XVIII века восстанавливают в Выборге

Внутри исторического здания разместится музей, посвящённый истории Аннинских укреплений.

В Выборге активно продолжается процесс реставрации Кордегардии XVIII века, которая является частью Аннинских укреплений. Строительные бригады уже закончили ремонт кирпичной кладки стен и усилили фундамент здания.

Кроме того, специалисты подготовили всё необходимое для прокладки инженерных коммуникаций. В скором времени они планируют установить временное покрытие крыши, после чего начнется следующий этап работ внутри объекта культурного наследия.

Далее строителям предстоит заняться утеплением контура здания. После этого будут проведены внутренние отделочные работы. К весне следующего года на крыше появится черепичная крыша, сообщил зампред правительства Ленинградской области, глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Планируется, что открытие отреставрированной Кордегардии состоится осенью 2025 года. Внутри исторического здания разместится музей, посвящённый истории Аннинских укреплений в Выборге.