В Выборге начнут реставрацию Хиеккских ворот в Аннинских укреплениях

В настоящее время музеем-заповедником "Парк Монрепо" уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации.

Следующим объектом реставрации в комплексе Аннинских укреплений в Выборге станут Хиеккские ворота. Об этом сообщил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой в своем Telegram-канале.

По его словам, на протяжении многих лет ворота были закрыты и не использовались по назначению. В настоящее время музеем-заповедником "Парк Монрепо" уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации.

Владимир Цой также отметил, что после завершения работ планируется открыть сквозь них проход в ту часть крепости, которая ранее была занята авиационным колледжем.

Ранее мы сообщили о том, что в Невской Дубровке дан старт строительству нового музея "Невский Пятачок".

Фото: Telegram / Цой пишет

