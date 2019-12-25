В Петербурге начали разработку проектов реставрации еще 11 домов-памятников

Процесс проектирования займёт два года, после чего последует сам этап реставрации, протяжённостью от двух до трёх лет, в зависимости от сложности каждого конкретного фасада.

Работы по разработке проектов реставрации исторических фасадов в Петербурге получили дополнительный импульс: начало проектирования ещё 11 памятных многоквартирных домов перенесено на год вперед. Первоначально сроки запуска проектных работ были установлены на 2026 год, однако, как заявили в пресс-службе КГИОП, восстановление этих объектов решено ускорить.

Перечень зданий, включённых в досрочную разработку проектов, состоит из 11 старинных построек, расположенных на Васильевском острове и центральных районах Петербурга. Здесь находятся жилые дома знаменитых деятелей прошлого, таких как композитор Антон Рубинштейн, Николай Римский-Корсаков, математик Александр Ляпунов и другие известные личности.

Процесс проектирования займёт два года, после чего последует сам этап реставрации, протяжённостью от двух до трёх лет, в зависимости от сложности каждого конкретного фасада. Всего программа предусматривает реконструкцию 255 фасадов многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, в рамках городского приоритета "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры". Ответственными исполнителями выступают КГИОП и Жилищный комитет.

В текущем, 2025 году, уже подготовлена проектная документация для реставрации фасадов 40 исторических домов. С 2022 по 2024 годы КГИОП полностью завершил реставрацию фасадов 32 таких строений.

Ранее Смольный начал подготовку к масштабному ремонту Невского проспекта.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга