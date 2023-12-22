Суд не оценил решение работников петербургской школы отстранить двоечника от учебы за курение

Законный представитель петербургской школы в суде пояснил, что 29 сентября и 3 октября 2023 года семиклассник Т. ходил в туалет, чтобы покурить электронную сигарету. Тогда ему объявили строгий выговор.

Мировому судье не понравилось решение работников школы Красногвардейского района Петербурга, которые отстранили от занятий двоечника за курение в туалете и на уроке. Подробности сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Суд привлёк учебное заведение к административной ответственности. Руководство школы получило предупреждение, так как нарушило право учащегося на образование.

Законный представитель петербургской школы в суде пояснил, что 29 сентября и 3 октября 2023 года семиклассник Т. ходил в туалет, чтобы покурить электронную сигарету. Тогда ему объявили строгий выговор. Через два дня мальчик пришёл на урок и закурил перед преподавателем на уроке. В итоге 5 октября школьника отстранили от занятий.

В школе пояснили, что помимо вызывающего поведения, за 1 четверть у семиклассника неудовлетворительные оценки по 10 предметам, а мать "какие-либо меры воспитательного воздействия в отношении сына не применяет, обязанности по воспитанию ребенка надлежащим образом не выполняет". Уже 10 октября приказ об отстранении школьника от уроков был отменен. Фактически Т. пропустил 1 день занятий в школе.

Руководство школы получило предупреждение.

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