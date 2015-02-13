Школьникам Петербурга разрешат сдавать только два предмета ОГЭ для поступления в колледжи

Соответствующий законопроект одобрили в Совфеде.

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в трех регионах России будет введен экспериментальный режим сдачи ОГЭ для получения школьного аттестата и дальнейшего поступления в учреждения среднего профессионального образования, – следует из аннотации Совфеда, опубликованной 27 марта.

Экспериментальный режим будет введен в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке. Для получения аттестата школьникам нужно будет успешно сдать только 2 обязательных предмета – "Русский язык" и "Математика". Напомним, что по сей день поступающим в колледжи и техникумы ученикам 9-х классов необходимо сдать их и еще два дополнительных предмета по их выбору.

Контролировать список специальностей, для которых потребуется сдать только два предмета, будут власти перечисленных субъектов. Те школьники, которые не смогут набрать минимальный балл для перехода в 10-й класс, получат преимущественное право на прием в колледжи за счет средств региона.

Ранее мы сообщали, что в этом году в Петербурге ЕГЭ сдадут почти 38 тыс. человек.

Фото: Piter.TV (Создано с помощью нейросети "Шедеврум")