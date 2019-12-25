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Рэперу Yung Trappa предъявили обвинение в изнасиловании
Сегодня, 19:15
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Рэперу Yung Trappa предъявили обвинение в изнасиловании

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Следствие будет ходатайствовать о том, чтобы музыканта заключили под стражу.

Рэперу Yung Trappa предъявили обвинение в изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти. Расследование ведет следственный отдел города Выборга.

По данным следствия, в ночь с 31 октября на 1 ноября 26-летний мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности двух 18-летних девушек. Это произошло в доме в поселке Подборовье Выборгского района Ленобласти.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. 

Отметим, что рэпер вышел из колонии в феврале этого года. 

Фото: Instagram / @official_yung_trappa

Теги: изнасилование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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