Рэперу Yung Trappa предъявили обвинение в изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти. Расследование ведет следственный отдел города Выборга.
По данным следствия, в ночь с 31 октября на 1 ноября 26-летний мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности двух 18-летних девушек. Это произошло в доме в поселке Подборовье Выборгского района Ленобласти.
В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, что рэпер вышел из колонии в феврале этого года.
Фото: Instagram / @official_yung_trappa
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