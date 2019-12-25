Следствие будет ходатайствовать о том, чтобы музыканта заключили под стражу.

Рэперу Yung Trappa предъявили обвинение в изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти. Расследование ведет следственный отдел города Выборга.

По данным следствия, в ночь с 31 октября на 1 ноября 26-летний мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности двух 18-летних девушек. Это произошло в доме в поселке Подборовье Выборгского района Ленобласти.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что рэпер вышел из колонии в феврале этого года.

Фото: Instagram / @official_yung_trappa