Американский рэпер Lil Peep скончался от передозировки опиатами

21-летний густав Айр, известный больше как рэпер Lil Peep, скончался в США. Предварительная причина смерти - отравление опиатами.

Портал Hotnewhiphop в четверг, 16 ноября, сообщил о смерти американского рэпера Lil Peep. 21-летний Густав Ар, по предварительным данным, скончался от передозировки опиатами. Молодой музыкант мог перебрать с успокоительными Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом.

Анонимный источник портала рассказал, что проблемы начались в гастрольном автобусе. Исполнителя отвезли в больницу, но врачи не смогли откачать Ара.

Молодой человек недавно отпраздновал свой 21-ый день рождения. Lil Peep выпустил три альбома и десяток клипов.

Социальные сети уже наполнились сообщениями с соболезнованиями по случаю смерти музыканта. Сожаление высказывают как его поклонники, так и коллеги по цеху.

Видео: Youtube / Lil Peep