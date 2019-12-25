Завершилась реконструкция колледжа на улице Спирина

В учебном учреждении смогут учиться 450 человек.

Завершена реконструкция в здании Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж "Красносельский" на улице Спирина, д. 13, литера Б. Учреждение рассчитано на 450 учащихся. Работы велись в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству, рассказал портал "Строительный Петербург".

В колледже помимо учебных помещений есть пищеблок с обеденным залом на 150 посадочных мест, блок медицинских помещений, спортивный зал, стрелковый тир, бассейн, актовый зал на 270 мест, библиотека.

На участке рядом с образовательным учреждением обустроена физкультурно-спортивная зона с полосой препятствий и спортивной площадкой.

Фото: портал "Строительный Петербург"