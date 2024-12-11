Состоянием дорожного покрытия Троицкого моста заинтересовалась прокуратура

Покрытие переправы имеет дефекты в виде впадин глубиной более 13 сантиметров.

Прокуратура Центрального района Петербурга потребовала отремонтировать проезжую часть Троицкого моста. Об этом 12 февраля рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что дорога переправы имеет дефекты в виде впадин глубиной более 13 сантиметров, просадок свыше 10 сантиметров и колейности. Это затрудняет движение автомобилей.

Районная прокуратура внесла представление в адрес ГБУ "Мостотрест", оно находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Ранее на Piter.TV: на подъезде к Соловьевке в Ленобласти обновили асфальт.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга