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Состоянием дорожного покрытия Троицкого моста заинтересовалась прокуратура

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Покрытие переправы имеет дефекты в виде впадин глубиной более 13 сантиметров.

Прокуратура Центрального района Петербурга потребовала отремонтировать проезжую часть Троицкого моста. Об этом 12 февраля рассказали в надзорном ведомстве. 

Установлено, что дорога переправы имеет дефекты в виде впадин глубиной более 13 сантиметров, просадок свыше 10 сантиметров и колейности. Это затрудняет движение автомобилей. 

Районная прокуратура внесла представление в адрес ГБУ "Мостотрест", оно находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Ранее на Piter.TV: на подъезде к Соловьевке в Ленобласти обновили асфальт. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура петербурга, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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