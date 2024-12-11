  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На подъезде к Соловьевке в Ленобласти обновили асфальт
Сегодня, 10:24
134
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На подъезде к Соловьевке в Ленобласти обновили асфальт

0 0

Работы выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В Приозерском районе обновлен подъезд к Соловьевке протяженностью более 6 километров. Об этом сообщили в дорожном комитете Ленобласти 11 февраля. 

Работы выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Подрядчик укрепил обочины, заменил водопропускные трубы, а также установил новые знаки и нанес разметку. 

А весной в районе начнется второй этап ремонта трассы "Ушково — Гравийное". 

Ранее мы рассказывали о том, что на площади Победы обновляют спуски подземного пешеходного перехода. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: приозерский район, ремонт асфальта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии