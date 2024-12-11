На подъезде к Соловьевке в Ленобласти обновили асфальт

Работы выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В Приозерском районе обновлен подъезд к Соловьевке протяженностью более 6 километров. Об этом сообщили в дорожном комитете Ленобласти 11 февраля.

Работы выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Подрядчик укрепил обочины, заменил водопропускные трубы, а также установил новые знаки и нанес разметку.

А весной в районе начнется второй этап ремонта трассы "Ушково — Гравийное".

Ранее мы рассказывали о том, что на площади Победы обновляют спуски подземного пешеходного перехода.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти