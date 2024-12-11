На площади Победы обновляют спуски подземного пешеходного перехода

Работы идут на тех спусках, что расположены в створе Московского проспекта.

Специалисты обновляют спуски подземного пешеходного перехода на площади Победы. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

К монументу "Героическим защитникам Ленинграда" ведёт подземный переход, в котором пять лестничных спусков. Ко Дню Победы два из них будут обновлены, чтобы обеспечить комфортный проход всем гостям и жителям Петербурга, желающим почтить память павших воинов и жертв блокады.

Работы идут на тех спусках, что расположены в створе Московского проспекта. Специалисты снимают старый штукатурный слой на стенах, демонтируют слой гидроизоляции, разбирают гранитные ступени.

Остальные работы продолжатся после торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы и завершатся к сентябрю. Там будут восстановлены ещё один спуск и вспомогательные помещения, а в самом тоннеле под площадью Победы уложат новый асфальт.

Фото: КРТИ