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На востоке Ленобласти отремонтировали около 40 километров трассы А-114
Сегодня, 10:25
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На востоке Ленобласти отремонтировали около 40 километров трассы А-114

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Подрядная организация отфрезеровала по основному ходу и на примыканиях 358,9 тыс. "квадратов" изношенного асфальтобетонного покрытия.

Почти 40 километров трассы А-114 ввели в строй на востоке Ленобласти после ремонта. Об этом рассказали 16 октября в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что подрядная организация отфрезеровала по основному ходу и на примыканиях 358,9 тыс. "квадратов" изношенного асфальтобетонного покрытия и уложила новую смесь, которую подобрали с учетом существующих транспортных нагрузок. 

На участке ремонта для устранения пучин была разобрана дорожная одежда, и устроено новое основание из щебеночно-песчаной смеси. Обочины дорожники укрепили с помощью смеси щебня и асфальтобетонной крошки.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На трассе отремонтированы деформационные швы и прикромочные лотки, обновлены бортовой камень и 822 метра барьерного ограждения. На остановках общественного транспорта заменили 38 автопавильонов, а для удобства пешеходов построили тротуары.

Ранее на Piter.TV: ремонт Зеленогорского шоссе завершили в Курортном районе. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ремонт дорог, трасса а-114
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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