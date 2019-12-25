На востоке Ленобласти отремонтировали около 40 километров трассы А-114

Подрядная организация отфрезеровала по основному ходу и на примыканиях 358,9 тыс. "квадратов" изношенного асфальтобетонного покрытия.

Почти 40 километров трассы А-114 ввели в строй на востоке Ленобласти после ремонта. Об этом рассказали 16 октября в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что подрядная организация отфрезеровала по основному ходу и на примыканиях 358,9 тыс. "квадратов" изношенного асфальтобетонного покрытия и уложила новую смесь, которую подобрали с учетом существующих транспортных нагрузок.

На участке ремонта для устранения пучин была разобрана дорожная одежда, и устроено новое основание из щебеночно-песчаной смеси. Обочины дорожники укрепили с помощью смеси щебня и асфальтобетонной крошки. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На трассе отремонтированы деформационные швы и прикромочные лотки, обновлены бортовой камень и 822 метра барьерного ограждения. На остановках общественного транспорта заменили 38 автопавильонов, а для удобства пешеходов построили тротуары.

Ранее на Piter.TV: ремонт Зеленогорского шоссе завершили в Курортном районе.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"