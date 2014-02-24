Ремонт участка Скандинавского шоссе завершен

Работы были выполнены по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

В Курортном районе ввели отремонтированный участок дороги от Зеленогорского шоссе до границы с Ленобластью. Работы были выполнены по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Скандинавское шоссе обновлено полностью, его протяженность составляет порядка 4,1 километров. Дорожники выполнили фрезерование изношенного покрытия, уложили 83 тыс. "квадратов" нового асфальта, укрепили обочины инертными материалами, нанесли разметку термопластиком и восстановили нарушенное благоустройство.

Дорога играет большую роль в транспортной инфраструктуре региона, так как входит в опорную сеть города и соединяет Санкт‑Петербург с Ленинградской областью, а также является частью федеральной трассы "Скандинавия". Здесь всегда интенсивный трафик, ежедневно по ней проезжают тысячи автомобилей разного тоннажа, а также пролегают маршруты общественного транспорта. Пресс-служба КРТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: ремонт асфальта на Петропавловском и Геслеровском мостах начался 24 октября.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга