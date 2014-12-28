Ремонт асфальта на Петропавловском и Геслеровском мостах начнется 24 октября

Работы продлятся пять дней.

В Петроградском районе Петербурга планируют провести ремонт асфальтового покрытия на двух мостах, пересекающих реку Карповку. Речь идет о Петропавловском и Геслеровском мостах, которые соединяют Аптекарский и Петроградский острова.

По информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), работы на Петропавловском мосту начнутся 24 октября, а на Геслеровском – на следующий день. Работы продлятся пять дней.

В связи с проведением работ на Петропавловском мосту и близлежащем участке проспекта Медиков, движение транспорта будет ограничено с 24 по 29 октября. Аналогичные меры будут приняты и на Геслеровском мосту с 25 по 30 октября.