Ремонт региональной трассы в Винницах стартует в Ленобласти

В 2026 году в Подпорожском районе Ленинградской области стартует капитальный ремонт автодороги "Станция Оять — Алеховщина — Надпорожье — Плотично". Объём ремонтных работ охватывает полуторакилометровый участок. Информацию о старте работ подтвердили во вторник, 10 марта, в Telegram-канале Dorogi_lo, упомянув, что реализация проекта предусмотрена рамками нацпрограммы "Инфраструктура для жизни".

Модернизация дороги начнётся от въезда в деревню Винницы и далее пройдёт по улицам Советского микрорайона.

В рамках обновления дорожной инфраструктуры предусмотрено нанесение двух слоёв свежего асфальтобетонного покрытия, очистка водоотводящих канав, укрепление обочин и приведение в порядок въездов-выездов.

Фото: Telegram / Dorogi_lo