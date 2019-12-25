В Петербурге завершили ремонт проспекта Непокорённых к 85-й годовщине начала блокады

Масштабные работы на магистрали, выполненные в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", охватили порядка 4 километров – от площади Мужества до Пискарёвского мемориального кладбища.

В преддверии Дня памяти жертв блокады Ленинграда петербургские дорожники закончили обновление проспекта Непокорённых. Масштабные работы на магистрали, выполненные в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", охватили порядка 4 километров – от площади Мужества до Пискарёвского мемориального кладбища.

Проспект Непокорённых является ключевой транспортной артерией с высоким трафиком. Он связывает площадь Мужества с Пискарёвским и Шафировским проспектами, разгружая прилегающие улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Поблизости также расположены важные социальные объекты: школы, поликлиника и библиотеки.

Для повышения безопасности дорожного движения специалисты провели комплекс мероприятий: отремонтировали люки колодцев и переустановили бортовые камни. уложили около 100 тыс. кв. метров нового асфальтобетонного покрытия. нанесли долговечную разметку термопластиком, и восстановили нарушенное благоустройство территории.

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" город системно обновляет важнейшие транспортные пути, ведущие к социально значимым объектам.

Фото: Правительство Петербурга