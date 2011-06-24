Ремонт Невского проспекта планируют завершить 27 августа

Работы в столь сжатые сроки позволят сохранить комфорт для жителей и гостей Петербурга, а также исторический облик одной из самых узнаваемых улиц страны.

В Санкт-Петербурге стартовал масштабный ремонт главной магистрали города – Невского проспекта. Работы пройдут от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, включая Зеленый, Казанский и Аничков мосты. Ремонт здесь ведут 145 единиц техники и около 130 специалистов. Укладка асфальта организована по этапам, чтобы минимизировать неудобства для петербуржцев и сохранить привычный ритм жизни центра города.

В рамках ремонта Невского проспекта на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания общей протяженностью 2,7 км, общей площадью более 70 тысяч километров запланировано выполнить в срок с 13 августа по 27 августа. В такие сжатые сроки ремонта мы можем выполнить работы благодаря разработанной схеме организации дорожного движения, предусматривающей поэтапное ограничение движения. Любовь Клементьева, начальник отдела ремонта дорог КРТИ

Подготовка к ремонту началась заранее. Сначала специалисты с помощью лазерного сканера составили 3D-карту дефектов, затем георадаром исследовали состояние покрытия на глубине, а динамическим нагружением определили его несущую способность. Это позволило выявить скрытые повреждения и выбрать технологию ремонта на основе точных расчетов. Так, в местах повышенной нагрузки конструкцию проезжей части усилят стальной сеткой, зафиксированной в эмульсионно-минеральной смеси, а сверху уложат два слоя асфальтобетона.

Применяются стандартные технологии, отработанные, проверенные. Просто некоторые материалы, технологии при ремонте уличной дорожной сети Санкт-Петербурга, в частности на Невском проспекте, применяется впервые. Но эти технологии все были отработаны нами на других объектах федерального значения. Дмитрий Пахаренко, главный технолог компании "ВАД"

На отрезке от набережной Мойки до Садовой улицы новый двухслойный асфальт уже уложен. Активные работы по его укладке шли в минувшие выходные. А с 21-го августа ремонт стартует на отрезке от Садовой до Площади Восстания, не включая перекресток с Литейным проспектом. Завершение масштабного обновления запланировано на 27 августа: работы в столь сжатые сроки позволят сохранить комфорт для жителей и гостей Петербурга, а также исторический облик одной из самых узнаваемых улиц страны.

Видео: КРТИ