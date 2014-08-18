На ремонт моста Александра Невского выделят 927 млн рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил тендер на ремонт моста Александра Невского. Информация о конкурсе была опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит заменить асфальтовое покрытие и трамвайные рельсы на переправе. Начальная стоимость работ составляет почти 927 миллионов рублей.

Ремонтные работы должны быть завершены к 16 ноября 2027 года. В 2026 году на эти цели будет выделено 250 миллионов рублей, а оставшаяся сумма — в 2027-м.

Фото: Piter.TV