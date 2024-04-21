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В этом году в Петербурге заменят все лифты с истекшим сроком эксплуатации
Сегодня, 8:45
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В этом году в Петербурге заменят все лифты с истекшим сроком эксплуатации

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Лифты заменят благодаря росту городского бюджета.

В эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78" губернатор Александр Беглов заявил, что рост городского бюджета позволит до конца 2025 года заменить в жилых домах все лифты с истекшим сроком эксплуатации. Об этом рассказали в Смольном. 

Когда глава Северной столицы комментировал информацию о том, что в 2020 году были заменены 989 лифтов, а в 2024 году – 2,5 тыс. лифтов, он напомнил о разнице в доходах казны. 

В 2020 году мы собрали в бюджет Петербурга 671 млрд рублей доходов. А в 2024 году – 1 трлн 347 млрд рублей – в два раза больше. Город научился зарабатывать и повышать качество жизни людей. Но важно было заранее четко определить, куда направить дополнительные средства, когда они появятся. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в 2024 году ГАТИ Петербурга выдала почти 1 тыс. ордеров по капремонту жилых домов. 

Фото: Piter.TV

Теги: жилые дома, замена лифтов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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