В этом году в Петербурге заменят все лифты с истекшим сроком эксплуатации

Лифты заменят благодаря росту городского бюджета.

В эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78" губернатор Александр Беглов заявил, что рост городского бюджета позволит до конца 2025 года заменить в жилых домах все лифты с истекшим сроком эксплуатации. Об этом рассказали в Смольном.

Когда глава Северной столицы комментировал информацию о том, что в 2020 году были заменены 989 лифтов, а в 2024 году – 2,5 тыс. лифтов, он напомнил о разнице в доходах казны.

В 2020 году мы собрали в бюджет Петербурга 671 млрд рублей доходов. А в 2024 году – 1 трлн 347 млрд рублей – в два раза больше. Город научился зарабатывать и повышать качество жизни людей. Но важно было заранее четко определить, куда направить дополнительные средства, когда они появятся. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в 2024 году ГАТИ Петербурга выдала почти 1 тыс. ордеров по капремонту жилых домов.

Фото: Piter.TV