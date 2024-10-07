Ремонт ледокола "Красин" в Петербурге обойдется в 325,4 млн рублей

Работы должны провести в течение текущего года, заявки принимают до 24 июня.

В Петербурге "Росморпорт" планирует за 325,4 млн рублей отремонтировать ледокол "Красин". Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Отмечается, что наружная обшивка ледокола, гребные винты и палубы поржавели. Якорные цепи износились, в балластных, топливных и масляных танках образовались коррозия и грязь. Работы должны провести в течение текущего года, заявки принимают до 24 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что на Балтийском заводе началась резка металла для ледокола "Сталинград". Закладка судна запланирована на ноябрь.

Фото: пресс-служба Смольного