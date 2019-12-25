  1. Главная
В Петербурге отремонтировали жилье для 79 детей-сирот
Сегодня, 11:39
Право на бесплатный ремонт жилья имеют дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети-сироты.

В Северной столице завершили ремонт 63 жилых помещений общей площадью 2,6 тыс. "квадратов" для 79 детей-сирот. По информации Жилищного комитета Петербурга, были проведены малярные и штукатурные работы, замена напольных покрытий, установка новых дверных и оконных блоков, модернизация санитарно-технического оборудования и замена электрической проводки. 

Право на бесплатный ремонт жилья имеют дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты. Законные представители могут обратиться от их лица. Для оформления заявки обратитесь в администрацию района или любой МФЦ. 

С 2012 по 2024 годы отремонтировали 859 помещений на 350 млн рублей. В следующем году работы состоятся в 70 жилых помещениях. 

Ранее на Piter.TV: глава Жилищного комитета Петербурга посетил Московский район с рабочим визитом. 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга 

