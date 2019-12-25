Глава Жилищного комитета Петербурга посетил Московский район с рабочим визитом

Целью стало изучение текущего состояния важных объектов инфраструктуры и устранение возникающих трудностей.

Денис Удод, возглавляющий Жилищный комитет Петербурга, провёл рабочую поездку по объектам Московского района, целью которой стало изучение текущего состояния важных объектов инфраструктуры и устранение возникающих трудностей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках визита рассматривались ключевые точки, включённые в рабочий маршрут. Первая остановка состоялась по адресу: Яковлевский переулок, 5, где запланированные работы по капитальному ремонту аварийных элементов здания переносились с 2017 года вследствие препятствий, связанных с отсутствием доступа к необходимым помещениям.

Комментируя визит, Денис Удод заявил, что уже получены необходимые экспертизы и подтверждения, что здание требует полного расселения. Сейчас проводится процедура выселения жильцов из опасных зон, договор подписан, подрядчик определён. Ремонт начнётся сразу после освобождения нужных площадей. Также проверялись жилищные объекты на Новоизмайловском проспекте, вызвавшие недовольство местных жителей недостаточным отоплением. Была проведена точечная инспекция своевременности реагирования управляющими компаниями на подобные запросы граждан.

На Витебском проспекте, 41 капитальный ремонт зданий, включая душевые комнаты и комнату отдыха для персонала, достиг стадии 98-процентной готовности. Этот объект обслуживается совместно жилищно-коммунальной службой №1 Московского района. Создание оптимальных условий труда способствует повышению эффективности работы коммунального хозяйства, сокращению неоправданных перемещений спецтехники и улучшению общего уровня обслуживания.

Ещё один объект на Новоизмайловском проспекте, 59 ожидает капитального ремонта в следующем, 2026 году. В нынешнем году в Московском районе произведены ремонты двух дворницких: на Среднерогатской улице, 11 (общая площадь 274 квадратных метра) и на Московском проспекте, 172. Оба помещения оборудованы современной мебелью и бытовой техникой. С начала следующего, 2026 года заработная плата дворникам увеличится до 70 903 рублей, а механизаторам — до 107 599 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что тестирование нового электрического коммунального погрузчика началось в Петербурге.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга