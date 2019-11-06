В Петровском парке Кронштадта проходит плановый ремонт газонов

Специалисты АО "Озеленитель" занимаются регулярным уходом за зелеными зонами городской среды, включающим очистку от загрязнений и ненужных растений, обогащение почвы новым грунтом и посадку свежей растительности.

В Петровском парке на территории Кронштадата осуществляется плановое обновление газонов, сообщает районная пресс-служба. Исторический парк с живописным видом на Финский залив славится памятником основателю города — Петру I, а также тенистыми деревьями, создающими комфортную атмосферу в теплое время года.

Специалисты АО "Озеленитель" занимаются регулярным уходом за зелеными зонами городской среды, включающим очистку от загрязнений и ненужных растений, обогащение почвы новым грунтом и посадку свежей растительности. В Петровском парке рабочие ведут интенсивную реконструкцию газонного покрытия, пострадавшего за лето.

Одновременно аналогичные работы ведутся в саду Морского собора и сквере Инчхон.

Ранее мы сообщили о том, что на въезде в Кронштадт появился памятный знак "Город воинской славы".

Фото: пресс-служба Конштадского района Петербурга