На въезде в Кронштадт появился памятный знак "Город воинской славы"

На главном въезде в Кронштадт со стороны КАД установили знак "Город воинской славы", символизирующий военный подвиг города-крепости. .

Губернатор Санкт-Петербурга принял участие в церемонии открытия нового въездного знака в Кронштадт. Композиция выполнена в форме носовой части военного корабля, облицована гранитом и хромированным металлом. Надпись "Кронштадт" выполнена старославянским шрифтом, который используется на бортах кораблей Военно-Морского флота России.

В рамках мероприятия торжественно внесли два ордена Красного Знамени, которыми город был награжден в 1954 и 1984 годах. Также выступила почетный житель Кронштадта Эмма Лёшина, которая пережила блокаду в детском возрасте. Она отметила положительные изменения, происходящие в городе в последние годы.

Работы по благоустройству прилегающей территории выполнила компания ООО "Мироздание". Было установлено 40 малых архитектурных форм, уложено более 5 тыс. кв. м тротуарной плитки, озеленена территория площадью 14 017 кв. м.

Звание "Город воинской славы" Кронштадт получил в 2009 году.

