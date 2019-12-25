В Красногвардейском районе отремонтировали проспект Энергетиков и улицу Коммуны

Работы проводились в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В Красногвардейском районе Петербурга завершен ремонт двух магистралей. Работы проводились в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

По данным городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, приведен в нормативное состояние проспект Энергетиков на участке протяженностью 2,5 километра – от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы. Было уложено 75 тыс. "квадратов" асфальта на проезжей части и тротуарах, также нанесена разметка, восстановлено нарушенное благоустройство.

Кроме того, обновлен участок улицы Коммуны от Хасанской улицы до Рябовского шоссе протяженностью 3,2 километра. Здесь специалисты уложили свыше 77 тыс. "квадратов" асфальта.

Ранее КРТИ рассказал о достижениях дорожников города.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга