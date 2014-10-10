К середине октября в Петербурге отремонтируют Дворцовый мост

Сейчас специалисты "Мостотреста" разрабатывают наиболее оптимальную для горожан схему ограничения движения.

В Петербурге планируется ремонт Дворцового моста. Ордер на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Отмечается, что к ремонтным работам приступят только после открытия Благовещенского моста. Сейчас специалисты "Мостотреста" разрабатывают наиболее оптимальную для горожан схему ограничения движения.

Дворцовый мост отремонтируют до 15 октября.

На время ремонта мост будет разводиться по графику. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Фото: Piter.TV